В Турции начали расследование возможного заговора, пишут СМИ

По информации издания, расследование ведется по статье УК «Восстание против правительства Турецкой Республики», в которой говорится о создании незаконной организации для совершения преступления против безопасности и конституционного строя государства, а также по статьям «Разглашение тайны», «Попытка повлиять на судебного чиновника, эксперта или свидетеля» и другим.
Как сообщали местные СМИ, ночью президент Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции. Поводом стало предупреждение о возможной попытке госпереворота, которое сделал cоратник Эрдогана, лидер партии Националистического движения Девлет Бахчели. Ожидается, что днем президент выступит по этому вопросу на заседании правящей партии в парламенте.
В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение нескольких сотрудников Управления безопасности Анкары. Их обвинили в связях с преступной организацией «Айхан Бора Каплан», в их домах провели обыски. Как утверждает Бахчели, это может быть заговором против власти, поэтому, по его словам, нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских.
Попытка госпереворота произошла в Турции в июле 2016 года. Власти обвиняют в причастности к ней организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). Тогда арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.