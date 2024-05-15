CNN: президент Украины отменил визит в Испанию и Португалию

МАДРИД, 15 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Испанию и Португалию «из-за серьезной внутренней ситуации на Украине». Об этом сообщил телеканал CNN Portugal.
По его данным, Киев сталкивается со сложной обстановкой на нескольких участках линии фронта, в частности в Харьковской области, что делает нецелесообразным выезд украинской делегации за границу.
Королевский двор Испании, в свою очередь, проинформировал об отмене запланированной на 17 мая встречи монарха Филиппа VI с Зеленским.
Телеканал SIC Not? cias 13 мая сообщил о намерении Зеленского в ближайшие дни посетить Португалию для возможного подписания соглашения о безопасности между странами. Газета El Pa? s со ссылкой на правительственные источники передавала, что украинский лидер также посетит Мадрид, где он совместно с премьер-министром Испании Педро Санчесом подпишет подобное соглашение.