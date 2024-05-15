CNN: президент Украины отменил визит в Испанию и Португалию

Телеканал SIC Not? cias 13 мая сообщил о намерении Зеленского в ближайшие дни посетить Португалию для возможного подписания соглашения о безопасности между странами. Газета El Pa? s со ссылкой на правительственные источники передавала, что украинский лидер также посетит Мадрид, где он совместно с премьер-министром Испании Педро Санчесом подпишет подобное соглашение.