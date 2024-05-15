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CNN: президент Украины отменил визит в Испанию и Португалию

Владимир Зеленский принял такое решение из-за серьезной внутренней ситуации в стране.

Источник: AP 2023

МАДРИД, 15 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Испанию и Португалию «из-за серьезной внутренней ситуации на Украине». Об этом сообщил телеканал CNN Portugal.

По его данным, Киев сталкивается со сложной обстановкой на нескольких участках линии фронта, в частности в Харьковской области, что делает нецелесообразным выезд украинской делегации за границу.

Королевский двор Испании, в свою очередь, проинформировал об отмене запланированной на 17 мая встречи монарха Филиппа VI с Зеленским.

Телеканал SIC Not? cias 13 мая сообщил о намерении Зеленского в ближайшие дни посетить Португалию для возможного подписания соглашения о безопасности между странами. Газета El Pa? s со ссылкой на правительственные источники передавала, что украинский лидер также посетит Мадрид, где он совместно с премьер-министром Испании Педро Санчесом подпишет подобное соглашение.