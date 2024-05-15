Минобразования Беларуси увеличило число бюджетных мест в вузах в 2024

В Минобразования Беларуси увеличили число бюджетных мест во время вступительной кампании 2024 в высшие учебные заведения. Об этом рассказал в эфире «Беларусь 1» начальник главного управления профобразования Министерства образования Сергей Пищев.
По его словам, особенностью вступительной кампании 2024 года является то, что было увеличено количество бюджетных мест при учете востребованности специальностей в различных областях экономики, социальной сферы. Он заметил, что также был увеличен набор на бюджет для абитуриентов, которые хотят связан свою жизнь с педагогикой и медициной.
— Мы приросли по бюджету на педагогические специальности, на медицинские специальности, ряд инженерных специальностей, — уточнил Пищев.
Представитель Министерства образования обратил внимание на то, что в 2024 году не будет кардинальных изменений во вступительной кампании.
— Прием абитуриентов как на условиях целевой подготовки, так и в основной поток будет проходить в том же формате, как и в прошлом году.
Он добавил, что уже были утверждены сроки проведения вступительной кампании. Так, с 27 начнется прием абитуриентов, поступающих на условия целевой подготовки, а с 12 июля — тех, кто будет поступать в основном потоке.