Минобразования Беларуси увеличило число бюджетных мест в вузах в 2024

По его словам, особенностью вступительной кампании 2024 года является то, что было увеличено количество бюджетных мест при учете востребованности специальностей в различных областях экономики, социальной сферы. Он заметил, что также был увеличен набор на бюджет для абитуриентов, которые хотят связан свою жизнь с педагогикой и медициной.