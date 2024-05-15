Сменился глава «КазМунайГаза»

Глава фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов представил коллективу нацкомпании Асхата Хасенова, на которого возложено исполнение обязанностей главы «КазМунайГаза» до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Также глава фонда поблагодарил Магзума Мирзагалиева за его работу на посту руководителя КМГ.
Хасенов окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», Университет Международного Бизнеса по специальности «Менеджмент».
Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности оператора 3-го разряда цеха добычи нефти и газа АО «Тургай Петролеум».
В 2006—2010 годах работал в АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности», где занимал должности начиная от ведущего специалиста управления технического регулирования до управленческой должности вице-президента.
В разные годы занимал ответственные посты в госорганах.
С января 2022 по май 2024 года занимал должность вице-министра энергетики.
Награжден орденом «Курмет» (Почет).