Politico: Украина убеждает США разрешить удары по территории РФ американскими вооружениями

Ранее о праве Киева наносить удары британским оружием по целям на территории России заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью агентству Reuters. После этого посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест. Послу было также заявлено, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева.