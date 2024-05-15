Ирина Влах: Государство дополнительно забирает из карманов людей 171 миллион леев

Несмотря на то, что официально кампания «Голос народа» завершилась и я подвела её итоги, люди продолжают сообщать мне о серьёзных проблемах, с которыми они сталкиваются. Поэтому я решила, что и дальше буду периодически обнародовать те сообщения и жалобы, которые приходят от граждан.
На этот раз я коснусь серьезной проблемы, с которой всё чаще сталкиваются жители и гости столицы — а именно, злоупотреблений со стороны полиции. Люди открыто говорят мне, что они никогда не чувствовали такого давления и запугивания. В частности, речь идёт о действиях Дорожной полиции. Если при прежних властях сотрудники Дорожной полиции имели право останавливать водителей только по мотивированной причине (например, по жалобе других участников дорожного движения или при наличии явных доказательств, что с водителем или транспортом что-то не так
В частности, многие рассказывают о злоупотреблениях, связанных с так называемой незаконной парковкой. Некоторые водители признаются, что иногда вынуждены парковаться с небольшими нарушениями, потому что такова, в целом, ситуация с парковками в столице. Но они шокированы жёсткостью и даже жестокостью со стороны полиции. Если раньше водителей устно предупреждали или выписывали минимальные штрафы, то теперь их штрафуют по-максимуму. Более того, полицейские не только не идут на разумные компромисы — они стали всё чаще принудительно эвакуировать автомобили на специализированную стоянку, откуда, чтобы забрать их, владельцам приходится снова платить. Причём, платить немало — около 800 леев! То есть вместо того, чтобы заплатить небольшой штраф в размере 250 леев, водитель теперь должен и заплатить 250 леев, и получить штрафные баллы, и ещё выложить 800 леев, чтобы забрать свою машину. Потом ещё он должен заплатить около 300 леев на специализированной автомойке, чтобы снять клейкую ленту, которую приклеили полицейские, не повредив при этом машину.
В последнее время я не раз задавалась вопросом: почему полиция так по-варварски ведет себя с гражданами? Похоже, я нашла ответ — как уже не раз показывала эта власть, всё дело в деньгах, в её безграничной жадности.
Согласно официальной статистике, среди всех государственных учреждений МВД является лидером по регистрации правонарушений и по наложенным штрафам — только в 2023 году министерство зарегистрировало 685 тысяч правонарушений или 93% от их общего количества. Около 71% из них касаются дорожного движения. Всего за год количество зарегистрированных МВД правонарушений и наложенных штрафов выросло на 7,2%. Кто-то действительно верит, что наши граждане стали более «преступными», как нас пытается убедить полиция? Или, может, всё дело в том, что они просто усилили давление и злоупотребления полиции, чтобы вытащить как можно больше денег из карманов людей?!
Чтобы понять, о каких суммах идёт речь, давайте посчитаем. За основу берём цифру в 685 тысяч правонарушений и минимальный штраф в 250 леев. Исходя из этого из карманов людей вытащили как минимум 171 миллион леев. Если допустить, что средний штраф составлял 500 леев, то сумма уже превышает 342 миллиона леев. На эти деньги можно покрыть бюджет Парламента (186 миллионов леев), бюджет Президентуры (более 40 миллионов леев), а также повышенные зарплаты министров (более 17 миллионов леев) и все безумные зарплаты десятков и тысяч чиновников, которых PASрасставила по тёплым креслам в различных ведомствах.
То есть, чем больше полиция оказывает давление на людей, тем лучше живут Майя Санду и другие представители PAS.
И ещё один важный момент: за время пребывания PASу власти доходы фирмы, где стоят эвакуированные полицией автомобили, выросли примерно в 5 раз. Если бы так называемые независимые СМИ проявили к этому интерес, они бы узнали много интересного. Но их интересует только то, что делают оппоненты режима Майи Санду.
Хочу обратиться и к полиции: знаю, что вы вынуждены действовать как коллекторы и собирать деньги, чтобы удовлетворить постоянно растущие аппетиты властей. Но не забывайте, что власти приходят и уходят, а вы должны служить интересам граждан, которые платят вам зарплату. Они заслуживают как минимум уважительного отношения.
И главный мой призыв к народу: давайте будем сильными и наберёмся терпения! Уже совсем скоро мы избавимся от этого одиозного режима раз и навсегда!
Ирина Влах,
председатель Общественной ассоциации «Платформа Молдова».