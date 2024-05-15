Ирина Влах: Государство дополнительно забирает из карманов людей 171 миллион леев

В частности, многие рассказывают о злоупотреблениях, связанных с так называемой незаконной парковкой. Некоторые водители признаются, что иногда вынуждены парковаться с небольшими нарушениями, потому что такова, в целом, ситуация с парковками в столице. Но они шокированы жёсткостью и даже жестокостью со стороны полиции. Если раньше водителей устно предупреждали или выписывали минимальные штрафы, то теперь их штрафуют по-максимуму. Более того, полицейские не только не идут на разумные компромисы — они стали всё чаще принудительно эвакуировать автомобили на специализированную стоянку, откуда, чтобы забрать их, владельцам приходится снова платить. Причём, платить немало — около 800 леев! То есть вместо того, чтобы заплатить небольшой штраф в размере 250 леев, водитель теперь должен и заплатить 250 леев, и получить штрафные баллы, и ещё выложить 800 леев, чтобы забрать свою машину. Потом ещё он должен заплатить около 300 леев на специализированной автомойке, чтобы снять клейкую ленту, которую приклеили полицейские, не повредив при этом машину.