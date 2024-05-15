Олег Лавричев сложил полномочия председателя городской Думы Нижнего Новгорода

Депутаты поддержали решение Олега Лавричева об уходе с поста председателя городской думы Нижнего Новгорода. Об этом стало известно во время внеочередного заседания гордумы 15 мая. Исполняющим обязанности председателя стал Евгений Костин.
Накануне председатель гордумы Олег Лавричев написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Освободиться от обязанностей он попросил с 15 мая. Такое решение единогласно поддержали все присутствующие на заседании депутаты.
Исполняющим обязанности председателя городской Думы Нижнего Новгорода стал Евгений Николаевич Костин. Ранее он занимал должность заместителя Олега Лавричева. Его кандидатуру выдвинули на собрании депутатов партии «Единая Россия» 14 мая.
Напомним, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев задержан по обвинению в крупной растрате и отмывании денежных средств. Речь идёт о нескольких десятках миллионов рублей.
Суд арестовал Олега Лавричева до 26 июня. За это время следователи должны будут собрать доказательства по делам, где он проходит обвиняемым. Максимальное наказание по самой тяжкой из статей составляет до 10 лет лишения свободы.
В партии «Единая Россия» уже приостановили членство спикера Думы в связи с расследованием.