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Путин подписал указ о назначении врио губернаторов российских регионов

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в ряде российских регионов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Речь идет о субъектах, глав которых накануне назначили в Аппарат президента и правительство РФ.

Так, врио губернатора Калининградской области назначен Алексей Беспрозванных. Ранее эту должность занимал Антон Алиханов, накануне возглавивший Минпромторг РФ.

Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области — Кузбасса назначен Илья Середюк. Он сменил на должности Сергея Цивилева, ставшего министром энергетики.

Врио губернатора Курской области назначен Алексей Смирнов. Ранее этот пост занимал Роман Старовойт, возглавивший министерство транспорта.

В Тульской области временно исполняющим обязанности губернатора стал Дмитрий Миляев. Глава региона Алексей Дюмин стал помощником президента России.

Также Владимир Путин подписал Указ о назначении Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края. Возглавлявший субъект Михаил Дегтярев назначен министром спорта РФ.

Путин Владимир