Путин подписал указ о назначении врио губернаторов российских регионов

Речь идет о субъектах, глав которых накануне назначили в Аппарат президента и правительство РФ.
Так, врио губернатора Калининградской области назначен Алексей Беспрозванных. Ранее эту должность занимал Антон Алиханов, накануне возглавивший Минпромторг РФ.
Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области — Кузбасса назначен Илья Середюк. Он сменил на должности Сергея Цивилева, ставшего министром энергетики.
Врио губернатора Курской области назначен Алексей Смирнов. Ранее этот пост занимал Роман Старовойт, возглавивший министерство транспорта.
В Тульской области временно исполняющим обязанности губернатора стал Дмитрий Миляев. Глава региона Алексей Дюмин стал помощником президента России.
Также Владимир Путин подписал Указ о назначении Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края. Возглавлявший субъект Михаил Дегтярев назначен министром спорта РФ.