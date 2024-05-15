В «Водоканал» Кунгура нагрянули силовики

Напомним, что с 2020 года руководителем «Водоканала» стал Андрей Богомолов, ранее возглавлявший отдел городского ГИБДД. По информации источника «Комсомолки», речь может идти о крупных хищениях. Кроме того, среди сотрудников предприятия уже давно зреет недовольство условиями труда, в том числе из-за маленьких зарплат.