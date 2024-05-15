В «Водоканал» Кунгура нагрянули силовики

Сегодня, 15 мая, в Кунгурское городское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» нагрянули силовики. Все въезды и выезды на территорию предприятия закрыли, из здания никого не выпускают. Об этом сообщает источник «Комсомолки».
Напомним, что с 2020 года руководителем «Водоканала» стал Андрей Богомолов, ранее возглавлявший отдел городского ГИБДД. По информации источника «Комсомолки», речь может идти о крупных хищениях. Кроме того, среди сотрудников предприятия уже давно зреет недовольство условиями труда, в том числе из-за маленьких зарплат.
В Управлении ФСБ России по Пермскому краю корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что пока рано что-то комментировать, возможно, ближе к вечеру в ведомстве сообщат, что за оперативные работы проводятся на предприятии.