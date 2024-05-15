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Мэрия Уфы берет кредит на 390 млн рублей для покрытия дефицита бюджета

Администрация Уфы по итогам четырех аукционов планирует выбрать банки для открытия возобновляемых кредитных линий для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов. Общая сумма займов — 390 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Источник: РИА "Новости"

Максимальная общая сумма вознаграждения, которую получат банки, — 66,3 млн руб. Три контракта с лимитом 100 млн руб. планируется заключить по цене не выше 17 млн руб., один — на 90 млн руб. — по цене не выше на 15,3 млн руб. Источником финансирования выступит бюджет города.

Средства должны быть предоставлены до 13 июня, мэрия обязуется погасить кредиты в течение года. Процентная ставка — 17%.

В октябре 2023 года администрация Уфы заключила со Сбербанком шесть договоров на открытие кредитных линий по 100 млн руб. каждая для покрытия дефицита бюджета.

экономика