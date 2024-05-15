Мэрия Уфы берет кредит на 390 млн рублей для покрытия дефицита бюджета

Максимальная общая сумма вознаграждения, которую получат банки, — 66,3 млн руб. Три контракта с лимитом 100 млн руб. планируется заключить по цене не выше 17 млн руб., один — на 90 млн руб. — по цене не выше на 15,3 млн руб. Источником финансирования выступит бюджет города.