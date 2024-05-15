Дмитрий Демешин назначен врио губернатора Хабаровского края

Заместитель генерального прокурора Российской федерации, государственный советник юстиции 1-го класса Дмитрий Демешин назначен временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля.
Указ о назначении замгенпрокурора временным главой региона подписал президент РФ Владимир Путин 15 мая. На новом посту Демешин пробудет до осени 2024 года, когда в крае пройдут выборы нового губернатора.
Напомним, бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв со вчерашнего дня официально стал министром спорта России. До утверждения его кандидатуры на пленарном заседании Госдумы Хабаровским краем временно руководил первый вице-губернатор Александр Никитин.