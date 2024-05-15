За что будут лишать прав водителей мопедов

«Это справедливо, они такие же участники дорожного движения. Для многих сейчас мопеды стали некоторым выходом. Если ты планируешь употребить спиртные напитки, то можешь передвигаться на мопеде, и тебе, по идее, за это ничего не будет. Это неправильно, потому что человек за рулем мопеда такой же участник дорожного движения, он должен быть сконцентрированным, иметь трезвый ум, как и любой другой водитель».