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Назначен глава нацкомпании «Казахстан инжиниринг»

АЛМАТЫ, 15 мая — Sputnik. Талгат Турлыбаев назначен председателем правления национальной компании «Казахстан инжиниринг», сообщает министерство промышленности и строительства.

Источник: Sputnik.kz

Турлыбаев родился в 1964 году в Семипалатинске, окончил Высшую школу КГБ СССР имени Дзержинского, специалист по странам Востока. В 2015 году окончил РАНХиГС в Москве, магистр юриспруденции.

  • Карьеру начинал слесарем-ремонтником в 1984 году. Затем работал в КГБ и после развала СССР — в комитете национальной безопасности.
  • В 1996—2002 годы управлял филиалом «Народного банка» в Семее.
  • В 2002—2005 годы был гендиректором «Бронетанкового ремонтного завода».
  • В 2005 году работал исполнительным директором «Казахстан Инжиниринг».
  • Турлыбаев также работал первым секретарем (управляющим делами) в посольстве Казахстана в России с 2011 по 2013 год.
  • С 2017 года занимал пост генерального директора АО «Семей инжиниринг».