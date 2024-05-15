Назначен глава нацкомпании «Казахстан инжиниринг»

Турлыбаев родился в 1964 году в Семипалатинске, окончил Высшую школу КГБ СССР имени Дзержинского, специалист по странам Востока. В 2015 году окончил РАНХиГС в Москве, магистр юриспруденции.
- Карьеру начинал слесарем-ремонтником в 1984 году. Затем работал в КГБ и после развала СССР — в комитете национальной безопасности.
- В 1996—2002 годы управлял филиалом «Народного банка» в Семее.
- В 2002—2005 годы был гендиректором «Бронетанкового ремонтного завода».
- В 2005 году работал исполнительным директором «Казахстан Инжиниринг».
- Турлыбаев также работал первым секретарем (управляющим делами) в посольстве Казахстана в России с 2011 по 2013 год.
- С 2017 года занимал пост генерального директора АО «Семей инжиниринг».