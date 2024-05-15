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Министр обороны Швеции Йонсон исключил отправку войск страны на Украину

Швеция не планирует отправлять своих солдат на Украину, но может рассмотреть такой вариант, если его предложат союзники по НАТО, заявил 14 мая американскому изданию Breaking Defense министр обороны королевства Пол Йонсон.

Источник: AP 2023

По его словам, в данный момент предложения по отправке военных от союзников по НАТО нет.

«Здесь и сейчас нет конкретного предложения. Если появится, мы сможем принять его на рассмотрение», — сказал он.

Ранее, 9 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс не планирует размещать силы на Украине. Он добавил, что киевские власти не обращались к блоку с просьбой направить войска в зону конфликта.

При этом в начале апреля Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки НАТО Киеву обязательными. Он подтвердил, что организация намерена играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине.

Вместе с тем на Западе всё чаще звучат заявления об отправке военных на территорию Украины. Так, президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз подчеркивал, что такая возможность не исключена. 2 мая он также напомнил, что условием для ввода войск стала бы просьба со стороны Киева или прорыв российской армией линии фронта. Кроме того, 8 мая в Литве заявили о готовности направить своих военнослужащих с учебной миссией на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

НАТО