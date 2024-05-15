Министр обороны Швеции Йонсон исключил отправку войск страны на Украину

По его словам, в данный момент предложения по отправке военных от союзников по НАТО нет.
«Здесь и сейчас нет конкретного предложения. Если появится, мы сможем принять его на рассмотрение», — сказал он.
Ранее, 9 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс не планирует размещать силы на Украине. Он добавил, что киевские власти не обращались к блоку с просьбой направить войска в зону конфликта.
При этом в начале апреля Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки НАТО Киеву обязательными. Он подтвердил, что организация намерена играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине.
Вместе с тем на Западе всё чаще звучат заявления об отправке военных на территорию Украины. Так, президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз подчеркивал, что такая возможность не исключена. 2 мая он также напомнил, что условием для ввода войск стала бы просьба со стороны Киева или прорыв российской армией линии фронта. Кроме того, 8 мая в Литве заявили о готовности направить своих военнослужащих с учебной миссией на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.
Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.