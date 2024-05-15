Министр обороны Швеции Йонсон исключил отправку войск страны на Украину

Вместе с тем на Западе всё чаще звучат заявления об отправке военных на территорию Украины. Так, президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз подчеркивал, что такая возможность не исключена. 2 мая он также напомнил, что условием для ввода войск стала бы просьба со стороны Киева или прорыв российской армией линии фронта. Кроме того, 8 мая в Литве заявили о готовности направить своих военнослужащих с учебной миссией на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.