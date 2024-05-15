Между Уфой и ее китайским побратимом Шэньяном могут открыть прямое авиасообщение.

«Башкортостан ориентирован на дальнейшее выстраивание конструктивных двусторонних отношений с китайскими партнерами. Отрадно, что намерения китайских коллег совпадают с нашими. Господин Ли Лэчэн выразил готовность к работе над реализацией всех консенсусов, достигнутых сегодня, для укрепления взаимопонимания и сотрудничества в разных сферах. Он подчеркнул, что визит нашей делегации очень своевременен в условиях нарастающей дружбы Китая и России. Учитывая то, что Башкортостан — очень влиятельный регион в России и наши промышленные структуры сходны, построение совместных производственных цепочек и технологий выгодно обеим сторонам. Губернатор Ляонина также предложил усилить взаимодействие в сфере науки, образования и культурного обмена».