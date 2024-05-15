Между Уфой и ее китайским побратимом Шэньяном могут открыть прямое авиасообщение.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров рассказал в своем телеграм-канале о плодотворной встрече с губернатором провинции Ляонин господином Ли Лэчэном. Он напомнил, что сотрудничество Башкирии и Китая началось более 25 лет назад именно с этой провинции.
Андрей Назаров сообщил о предложении Ли Лэчэну рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения между городами-побратимами Уфой и Шэньяном. Это облегчит логистику для бизнес-сообщества и придаст импульс развитию туризма. Губернатор провинции идею поддержал и поручил проработать этот вопрос. Также премьер-министр пригласил Ли Лэчэна на Международную неделю бизнеса и празднование 450-летия Уфы.
«Башкортостан ориентирован на дальнейшее выстраивание конструктивных двусторонних отношений с китайскими партнерами. Отрадно, что намерения китайских коллег совпадают с нашими. Господин Ли Лэчэн выразил готовность к работе над реализацией всех консенсусов, достигнутых сегодня, для укрепления взаимопонимания и сотрудничества в разных сферах. Он подчеркнул, что визит нашей делегации очень своевременен в условиях нарастающей дружбы Китая и России. Учитывая то, что Башкортостан — очень влиятельный регион в России и наши промышленные структуры сходны, построение совместных производственных цепочек и технологий выгодно обеим сторонам. Губернатор Ляонина также предложил усилить взаимодействие в сфере науки, образования и культурного обмена».
Премьер-министр выразил готовность оказать поддержку предпринимателям из КНР при выходе на местные рынки, обеспечить для них комфортные условия.