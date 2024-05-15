Казус Шмидта: поляк, прорвавший «железный занавес» Запада

Казус польского судьи Томаша Шмидта, попросившего политического убежища в Беларуси в знак протеста против политики Польши в отношении Минска и Москвы, состоит не только в вызове американскому засилью в польском истеблишменте. Его поступок сравним с прорывом «железного занавеса» Запада.
Польский диссидент
Шмидт продемонстрировал, кто на самом деле создает разделительные линии в Европе. И это не Россия с Беларусью, установившей безвизовый режим въезда на свою территорию, которым, очевидно, воспользовался и польский судья.
В то время как Польша на границе откровенно глумится над белорусами, да и своими гражданами, искусственно ограничивая въезд и выезд, создавая очереди на КПП, в одностороннем порядке закрывая их, поток въезжающих в Беларусь по безвизу поляков планомерно растет.
По данным ГПК, с 1 января 2024 года безвизовым режимом воспользовались 77 158 граждан стран Евросоюза. В Беларусь по безвизу приехали 37 034 гражданина Литвы, 18 746 граждан и 5088 неграждан Латвии, а также 16 290 граждан Польши.
Тем временем одиозный министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet поддержал идею строительства «укреплений» на границе с Беларусью. В стране есть целый план по «усилению» границы — «железный занавес» Запада польское правительство укрепляет собственной бетонной стеной.
«Должна ли Польша начать строительство бункеров, рвов и окопов на границе с Беларусью и Россией?», — спросил у польского министра обороны корреспондент радио. «Да», — ответил Косиняк-Камыш. Но, кажется, ему самому надо сначала выйти из бункера своих заблуждений, чтобы избавиться от политической мании преследования.
Польский министр обороны призвал не акцентировать внимание исключительно на «оборонительных» сооружениях. Он сказал буквально следующее: «Готовим целый план. Мы это делаем де-факто, укрепление границы. Я трактую этот вопрос немного шире. Я трактую его как усиление границы. Исправляем забор на границе польско-белорусской, усиливаем этот забор. Есть войсковая группировка, постоянно находящаяся в Подляшском, Люблинском, Мазовецком, Варминско-Мазурском воеводствах, поддерживающая пограничную охрану, есть присутствие армии. И расходы на это самые большие в 2024 году», — пояснил он. Очевидно, забор в головах у него и таких, как он, в польском правительстве.
Шмидт на пресс-конференции в Минске заявил о своем протесте властям Польши, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне. Судья также отметил, что польские СМИ находятся в руках Великобритании, США и Германии, в Польше реализуют планы и задачи этих государств, они, как показывает украинский конфликт, пытаются загребать жар чужими руками, подталкивают Польшу к войне с восточными соседями.
Пограничное банкротство
После заседания коллегии по делам спецслужб, рассматривавшей вопрос «российского и белорусского влияния», премьер-министр Польши Туск в минувшую субботу посетил польско-белорусскую границу. Сообщается, что представитель президента Польши еще на заседании коллегии «декларировал готовность сотрудничества с целью выяснения вопроса влияния восточных служб в Польше».
Судья Шмидт заставил-таки польского премьер-министра обратить внимание на границу. Но что глава правительства Польши там искал, расписавшись в собственной политической паранойе: шпионов, прячущихся за елками? Это явно не то, что волнует миллионы поляков и белорусов.
Главного Туск заметить не захотел: столпотворений и очередей на пограничных КПП, искусственно созданных польской стороной. Польское государство издевается и над белорусами, и над собственными гражданами, голос которых не хочет слышать.
«Мы просто умираем. У нас нет средств, чтобы выжить», — этот крик отчаянья предпринимателей из Подляшья передает издание money.pl. Многие из них стоят на грани банкротства из-за оттока клиентов с востока после закрытия пограничных переходов с Беларусью.
В своих обращениях к политикам польские предприниматели предлагают конкретные изменения. Но ответа нет, время уходит, а Туск игнорирует проблемы своих сограждан. Торговля с Беларусью для приграничных регионов Польши традиционно составляет до 50% оборота. Бизнес в приграничье преимущественно ориентирован на клиентов с востока, которые из-за ограничений теперь не могут свободно попасть на территорию Польши. Приграничные рынки опустели.
«Это касается не только нас, мелких предпринимателей. Данные провалы можно увидеть невооруженным глазом и на крупных торговых площадках», — говорит в беседе с money.pl белостокский бизнесмен из союза польских предпринимателей «Объединенный восток» Матеуш Григорук.
Он владеет торговой точкой в Белостоке с широким ассортиментом продукции. «Мы, например, делаем заказы для белорусов, которым выгодно покупать с учетом tax-free и возможностью получить возврат НДС, входящего в цену при покупке товаров в Польше», — рассказывает Григорук, у которого сейчас падение прибыли по сравнению с 2022-м на 70%.
У «восточных» польских предпринимателей есть два требования: пересмотр решения о закрытии границы с Беларусью, а также проведение фундаментальных изменений в программе выплаты компенсаций, начатой вновь сформированным правительством объединенных правых.
Компенсация глупости
Именно «Объединенный восток» обратился к сейму с требованием открыть погранпереходы на границе с Беларусью. Этот союз предпринимателей обращает внимание на то, что проблемы есть и у промышленных предприятий приграничного с Беларусью региона.
В таких польских компаниях, как Samasz, Pronar, Biawar, Metal Fakt, проходят систематические увольнения. Данные польские заводы первыми испытали крайнюю неразумность решений собственного правительства — санкций против Беларуси, последствия закрытых границ и отсутствия торговли. А компенсация государства незначительна.
Проблема поддержки со стороны властей заключается в критериях, которые необходимо выполнить, чтобы получить деньги.
«Я не знаю, какая это сумма, я не знаю подробностей, потому что я не получил компенсацию. Короче говоря, Белосток, в котором я веду бизнес, слишком далеко от границы», — объясняет Григорук. Тот самый бывший белорусский Белосток приграничным местными властями Польши уже не считается.
Очевидно, польское правительство понимает, что санкциями и неразумной пограничной политикой наносит урон собственным предпринимателям. Потому что компаниям из приграничных городов предоставляются компенсации, введенные Министерством развития и технологий Польши, но это делается выборочно и зависит от решений местных губернаторов.
Согласно официальным данным, с 16 июня 2023 года по 18 апреля 2024-го в Подляшское воеводское управление поступило 175 заявок на вышеуказанные компенсации, поданные 26 субъектами. Было вынесено 135 решений о присуждении компенсации на общую сумму 8107580 злотых. Но предоставленной помощи недостаточно для покрытия убытков.
«Даже если бы я получил эти 100−120 тысяч долларов, что это даст мне? Если у меня кредит на оборотные средства в полмиллиона, который на данный момент по факту “проедается”: аренда автомобиля, аренда помещения для бизнеса, три сотрудника, за которых я плачу все взносы, то это просто капля в море. Мы хотим снова иметь возможность нормально зарабатывать деньги», — резюмирует Григорук.
В этих простых словах суть требований предпринимателей из «Объединенного востока» к польскому правительству. Похоже, единственный, кто их смог услышать и открыто высказать протест, стал польский судья Шмидт, оказавшийся в оппозиции проводимому Польшей проамериканскому курсу.
Реакция польских властей на его действия очень болезненна — о свободе мнений, если они касаются симпатий к восточным соседям, а не проамериканским элитам, речи в «свободной» Польше не идет. И только Сикорский все так же оправдывается в том, что Польша не собирается «под шумок» присоединить Львов — на воре шапка по-прежнему горит.