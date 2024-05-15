Казус Шмидта: поляк, прорвавший «железный занавес» Запада

Польский министр обороны призвал не акцентировать внимание исключительно на «оборонительных» сооружениях. Он сказал буквально следующее: «Готовим целый план. Мы это делаем де-факто, укрепление границы. Я трактую этот вопрос немного шире. Я трактую его как усиление границы. Исправляем забор на границе польско-белорусской, усиливаем этот забор. Есть войсковая группировка, постоянно находящаяся в Подляшском, Люблинском, Мазовецком, Варминско-Мазурском воеводствах, поддерживающая пограничную охрану, есть присутствие армии. И расходы на это самые большие в 2024 году», — пояснил он. Очевидно, забор в головах у него и таких, как он, в польском правительстве.