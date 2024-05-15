Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Досье

По воспоминаниям бывших коллег, Демешин отличается решительностью и бескомпромиссностью в вопросе следования закону. Имеет принципиальный и жёсткий характер. За время пребывания на посту замгенпрокурора выстроил эффективную систему взаимодействия с региональными властями. Брал на контроль множество резонансных дел — в частности, дело о взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.