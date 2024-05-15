Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Досье

Указом Владимира Путина от 15 мая временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края стал заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. Чем занимался новый врио региона до сегодняшнего назначения, вспоминает hab.aif.ru.
Ранние годы
Дмитрий Демешин родился в 1976 году в Ташкенте, Узбекская ССР. Обучался в Саратовской государственной академии права, который успешно закончил в 1997 году, получив диплом по специальности «юриспруденция». В свободное время занимался боксом. Провёл 30 квалификационных боев и получил звание мастера спорта.
Свою карьеру в правоохранительных органах Демешин начал после окончания академии, устроившись помощником прокурора города Коломны в Московской области. Позднее перешел в Щелковскую городскую прокуратуру, где продвинулся от старшего следователя до заместителя прокурора. В 2006 году был назначен прокурором города Мытищи в Московской области.
1 августа 2008 года Демешин стал заместителем прокурора в Ростовской области. В 2011 году занял пост первого заместителя прокурора Ростовской области, в 2012 году стал прокурором Калужской области.
Работа в Генеральной прокуратуре
С начала 2014 года и до 2015 года проходил службу в аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации, занимая должность первого заместителя начальника управления по надзору за соблюдением законодательства в области противодействия коррупции.
В 2015 году по 2017 года являлся заместителем начальника управления по надзору за исполнение законнов в сфере оборонной промышленности. С 2017 по 2019 годы руководил этим же ведомством.
26 июня 2019 года занял пост заместителя Генерального прокурора Российской федерации, на котором пребывал до сегодняшнего назначения врио главы Хабаровского края, руководя управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу. С 25 марта 2020 года также руководил управлением Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе.
По воспоминаниям бывших коллег, Демешин отличается решительностью и бескомпромиссностью в вопросе следования закону. Имеет принципиальный и жёсткий характер. За время пребывания на посту замгенпрокурора выстроил эффективную систему взаимодействия с региональными властями. Брал на контроль множество резонансных дел — в частности, дело о взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Награды
Имеет звание Почётного работника прокуратуры России. По информации сайта Генпрокуратуры, неоднократно отмечался государственными и ведомственными наградами за вклад в укрепление правопорядка. Получил знак отличия «За верность закону».
Семья
Женат на Елене Александровне Демешиной, имеющей высшее юридическое образование. Воспитывает сына Тимура.