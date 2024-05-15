Андрей Шамин покинет пост главы самарского Минпромторга

Андрей Шамин был назначен исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Самарской области в марте 2021 года. До этого он на посту замминистра отвечал в ведомстве за нефтехимический комплекс. Андрей Шамин избавился от приставки «врио» на посту главы регионального Минпромторга в июле того же года.