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Андрей Шамин покинет пост главы самарского Минпромторга

Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин уходит в отставку. Об этом сообщает региональное правительство по итогам встречи губернатора Дмитрия Азарова с господином Шаминым.

Источник: Reuters

По информации областных властей, глава областного Минпромторга продолжит карьеру в «реальном секторе экономики», в «одном из крупнейших предприятий региона», название которого не раскрывается. Кто придет на смену Андрею Шамину в профильное министерство, в правительстве Самарской области не комментируют.

Андрей Шамин был назначен исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Самарской области в марте 2021 года. До этого он на посту замминистра отвечал в ведомстве за нефтехимический комплекс. Андрей Шамин избавился от приставки «врио» на посту главы регионального Минпромторга в июле того же года.