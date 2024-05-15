Токаев принял главу Восточного комитета германской экономики

«В ходе встречи президента Касым-Жомарта Токаева с председателем правления Восточного комитета германской экономики, председателем Наблюдательного совета CLASS Group Катриной Класс-Мюльхойзер были обсуждены перспективы дальнейшего углубления экономического сотрудничества сторон», — сказано в сообщении в среду.
Глава государства заявил, что Германия является стратегическим партнером Казахстана в Европейском Союзе. Отмечены положительные тенденции в развитии торгово-экономических отношений, растет интерес немецкого бизнеса к расширению своего присутствия в Казахстане.
Президент подчеркнул, что в прошлом году прямые немецкие инвестиции в Казахстан выросли на 64%, достигнув рекордной отметки в $770 млн.
На встрече особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. В данном ключе Касым-Жомарт Токаев напомнил о своем предложении по созданию регионального центра устойчивого земледелия. По его мнению, данный центр будет способствовать более полному использованию сельскохозяйственного потенциала нашей страны, внедрению инновационных технологий и их коммерциализации.
Президент высоко оценил вклад сборочного завода CLASS в развитие аграрного потенциала Казахстана.