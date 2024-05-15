Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев принял главу Восточного комитета германской экономики

Астана. 15 мая. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрину Клаас-Мюльхойзер, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«В ходе встречи президента Касым-Жомарта Токаева с председателем правления Восточного комитета германской экономики, председателем Наблюдательного совета CLASS Group Катриной Класс-Мюльхойзер были обсуждены перспективы дальнейшего углубления экономического сотрудничества сторон», — сказано в сообщении в среду.

Глава государства заявил, что Германия является стратегическим партнером Казахстана в Европейском Союзе. Отмечены положительные тенденции в развитии торгово-экономических отношений, растет интерес немецкого бизнеса к расширению своего присутствия в Казахстане.

Президент подчеркнул, что в прошлом году прямые немецкие инвестиции в Казахстан выросли на 64%, достигнув рекордной отметки в $770 млн.

На встрече особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. В данном ключе Касым-Жомарт Токаев напомнил о своем предложении по созданию регионального центра устойчивого земледелия. По его мнению, данный центр будет способствовать более полному использованию сельскохозяйственного потенциала нашей страны, внедрению инновационных технологий и их коммерциализации.

Президент высоко оценил вклад сборочного завода CLASS в развитие аграрного потенциала Казахстана.

экономика