Токаев принял главу Восточного комитета германской экономики

На встрече особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. В данном ключе Касым-Жомарт Токаев напомнил о своем предложении по созданию регионального центра устойчивого земледелия. По его мнению, данный центр будет способствовать более полному использованию сельскохозяйственного потенциала нашей страны, внедрению инновационных технологий и их коммерциализации.