Ушедший в отставку глава Черниговского округа снова возглавил муниципалитет

Экс-глава Черниговского округа Приморья Кирилл Хижинский, покинувший в конце марта пост в связи с вступлением в силу обвинительного приговора по делу о незаконной охоте, вернулся в мэрское кресло. Он заявил свою кандидатуру на новый конкурс по отбору главы и стал его победителем. Итоги местная дума утвердила в среду, 15 мая, сообщает ИА PrimaMedia.
«Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Черниговского округа. На внеочередном заседании Думы Черниговского округа главой Черниговского муниципального округа избран Кирилл Владимирович Хижинский», — говорится в телеграм-канале администрации муниципалитета.
Всего в конкурсе принимало участие пять претендентов. Комиссия под руководством первого замруководителя аппарата губернатора и правительства Приморья Сергея Батаева во второй тур пропустила двух кандидатов — экс-главу и его заместителя Ольгу Салюк. 14 из 15 депутатов проголосовали за господина Хижинского, один депутат воздержался.
Вернувшийся после двухмесячного перерыва в работе мэр пообещал вместе с депутатами «работать на благо жителей».
«Социально-экономическое развитие Черниговского округа включит в себя план комплексного развития сельских территорий, который касается строительства и жилья, и объектов социальной инфраструктуры: спорта, образования, культуры. Кроме того, необходимо увеличивать объемы переработки продукции растениеводства с выходом на строительство молочных ферм. Со своей стороны, мы окажем все меры поддержки тем инвесторам, которые будут работать в этом направлении», — анонсировал на заседании Олег Кожемяко.
ИА PrimaMedia предполагало, что события по руководителю Черниговского округа будут развиваться таким образом. Несмотря на приговор, Кирилл Хижинский имеет поддержку и на уровне руководства края, и в муниципалитете. Для возвращения в кресло мэра Кириллу Хижинскому было достаточно оплатить штраф и вновь поучаствовать в конкурсе.
Как писало агентство, округ остался без главы в конце марта. В ноябре 2023 года в отношении Кирилла Хижинского вынесен приговор Октябрьского районного суда Иркутска, согласно которому он признан виновным и осужден по п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей»). В соответствии с приговором, ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Защита пыталась опротестовать решение. Но суд апелляционной инстанции оставил данный приговор в силе, изменив в феврале 2024 года его только в части судьбы вещдока — ружья Benelli.
Поскольку обвинительный приговор вступил в законную силу, в соответствии с законодательством о местном самоуправлении полномочия главы должны быть прекращены досрочно. О данном требовании закона Думе Черниговского округа в середине марта главе и думе напомнил районный прокурор Денис Садохин.
После этого Кирилл Хижинский был вынужден написать заявление об уходе по собственному желанию и покинуть пост, который занимал с 2020 года. Дума округа рассмотрела его прошение об отставке 27 марта. Впрочем, в отличие от текущего момента тогда ни представительный орган, ни администрация не проинформировали общественность о важном кадровом решении ни в соцсетях, ни на странице округа в Госуслугах.