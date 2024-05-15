Ушедший в отставку глава Черниговского округа снова возглавил муниципалитет

Как писало агентство, округ остался без главы в конце марта. В ноябре 2023 года в отношении Кирилла Хижинского вынесен приговор Октябрьского районного суда Иркутска, согласно которому он признан виновным и осужден по п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей»). В соответствии с приговором, ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Защита пыталась опротестовать решение. Но суд апелляционной инстанции оставил данный приговор в силе, изменив в феврале 2024 года его только в части судьбы вещдока — ружья Benelli.