Кремль опубликовал полный текст интервью Путина китайскому агентству Синьхуа

Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлечённых в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Вкупе с серьёзным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причём это должны быть надёжные гарантии. И главная проблема — это как раз надёжность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а «порядок, основанный на правилах», о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает.