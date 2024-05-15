Штраф 35 тысяч за более чем два миллиона рублей ущерба: брат депутата Госдумы избежал судимости

По версии следствия, в период с мая 2022 года по март 2023 года освобожденный из-под следствия Пинский без оплаты предоставлял коммерческой кадастровой компании помещения на улице Бородинской во Владивостоке. В 2021 году он переводил муниципальные сооружения в свою собственность, используя поддельные техпаспорта и переводя их в архив. Общий ущерб, нанесенный с помощью этой схемы с 2018 по 2022 годы, составил 2,2 миллиона рублей.