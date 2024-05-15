Штраф 35 тысяч за более чем два миллиона рублей ущерба: брат депутата Госдумы избежал судимости

В Первореченском суде Владивостока завершилось громкое уголовное дело против брата депутата Госдумы Олега Пинского. Следственные мероприятия шли с апреля 2023 года. Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, превышении должностных полномочий, а также даче и получении взятки признал вину и в качестве наказания получил судебный штраф в размере 35 тысяч рублей, сообщает «КП» со ссылкой на суд.
По версии следствия, в период с мая 2022 года по март 2023 года освобожденный из-под следствия Пинский без оплаты предоставлял коммерческой кадастровой компании помещения на улице Бородинской во Владивостоке. В 2021 году он переводил муниципальные сооружения в свою собственность, используя поддельные техпаспорта и переводя их в архив. Общий ущерб, нанесенный с помощью этой схемы с 2018 по 2022 годы, составил 2,2 миллиона рублей.
По делу проходили 12 фигурантов. 1 апреля сторона защиты подала ходатайство о прекращении уголовного преследования Пинского, которое поддержал следователь приморского СК.
Суд принял ходатайство, прошло три заседания, на которых обвиняемый признал вину. Однако, ввиду благотворительных пожертвований Пинского и возмещения нанесенного ущерба, суд назначил штраф в 35 тысяч рублей, который подсудимый обязан выплатить за 30 суток после вынесения приговора.