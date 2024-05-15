Политолог Илдус Ярулин: Демешин станет государевым оком

Президент Владимир Путин назначил врио губернаторов на место тех, кто ушел на посты федеральных министров. Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен Дмитрий Демешин — заместитель Генерального прокурора РФ. Политолог Илдус Ярулин прокомментировал ИА AmurMedia это назначение.
— Поначалу вызывает определенный шок — что так все плохо в Хабаровском крае, что требуется прокурор? На самом деле Дмитрий Демешин хорошо знает Дальний Восток, поскольку работал здесь. Во-первых, это помощь полпреду — следить за теми денежными потоками, которые есть в крае. Когда идут большие потоки, всегда найдется группа людей, которая захочет «зачерпнуть», — отметил политолог. — И Хабаровский край будет примером для остальных регионов: государево око следит за финансовыми потоками. Во-вторых, можно провести параллель с назначением Белоусова на пост министра обороны: нужен человек, который, в первую очередь, наведет порядок в экономической сфере.
— Есть ощущение, что Большой Уссурийский остров планируется превратить в некий центр взаимодействия между нашими странами. Место, где будут заключаться достаточно серьезные финансовые сделки. По аналогии с островом Русский во Владивостоке. Хабаровский центр сможет стать драйвером, площадкой для развития российско-китайских отношений. Если Владивосток ориентирован на Южную Корею, то с Китаем центр взаимодействия может быть перемещен в Хабаровск, — продолжил Илдус Ярулин.
То есть, Владивосток по-прежнему будет официальным, административным центром, а финансовой столицей станет Хабаровск. Вспомним, что в крае только мастер-планы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре «тянут» на десятки миллиардов. В свете этого назначение человека, который вел в Генпрокуратуре антикоррупционное направление, становится понятным и логичным. А ведь есть и другие масштабные проекты. Например, 6 мая в Хабаровске был арестован господин Неверов — концессионер межвузовского кампуса, который планируется строить на базе ТОГУ. К нему много вопросов у правоохранителей.
— Назначение Дмитрия Демешина — четкий сигнал. В Хабаровском крае нужен в первую очередь законник, который бы следил за этими вещами. Закон суров и суров для всех: и для бизнеса, и для представителей власти. Кто-то же приводит сюда концессионеров типа Неверова, — констатировал Илдус Ярулин.