Политолог Илдус Ярулин: Демешин станет государевым оком

— Поначалу вызывает определенный шок — что так все плохо в Хабаровском крае, что требуется прокурор? На самом деле Дмитрий Демешин хорошо знает Дальний Восток, поскольку работал здесь. Во-первых, это помощь полпреду — следить за теми денежными потоками, которые есть в крае. Когда идут большие потоки, всегда найдется группа людей, которая захочет «зачерпнуть», — отметил политолог. — И Хабаровский край будет примером для остальных регионов: государево око следит за финансовыми потоками. Во-вторых, можно провести параллель с назначением Белоусова на пост министра обороны: нужен человек, который, в первую очередь, наведет порядок в экономической сфере.