Губернатор Андрей Бочаров находится с рабочей поездкой в подшефном районе ЛНР

Один из важнейших проектов — это восстановление дорог в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР. В планах на этот год — завершить работы на десяти объектах улично-дорожной сети.
Первым делом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров побывал на строительстве дороги в квартале Молодежный. Дорогу очень ждут местные жители, в этом микрорайоне расположены и школа, и детский сад, и рынок, проходит железнодорожная ветка, маршруты рейсовых автобусов.
Работы идут активными темпами, готовность — почти 90%, сдать дорогу волгоградские специалисты планируют ранее запланированного срока, в июне. Так же, досрочно, дорожники сдали многие объекты.
Всего за последние два года шефства Волгоградской области над Станично-Луганским районом ЛНР восстановлены 30 важнейших участков автомобильных дорог, построено и восстановлено около 130 социально значимых объектов.