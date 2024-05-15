На Западе сделали необычный вывод о Путине и Си Цзиньпине

Путин посетит Китай с государственным визитом 16—17 мая , это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент побывает в Харбине.