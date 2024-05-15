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На Западе сделали необычный вывод о Путине и Си Цзиньпине

Economist: визиты Путина в Китай говорят о крепких отношениях между странами.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Частые встречи президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина говорят об укреплении отношений между странами, считает The Economist.

«Даже если у Си и есть какие-то сомнения относительно последствий СВО, он не позволит этому ослабить отношения (с Путиным — прим. ред.). Похоже, что они действительно дружат», — пишет издание.

Авторы статьи отмечают, что сотрудничество двух стран достигло беспрецедентного уровня. В частности, совместные военные учения и растущий товарооборот вызывают тревогу Запада.

В США также переживают, что в случае возможной войны между Штатами и Китаем Москва смогла бы оказывать Пекину всю необходимую поддержку, заключает The Economist.

В среду заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан заявил, что визит президента России Владимира Путина в Китай отражает углубление стратегического партнерства и политического взаимодоверия между Пекином и Москвой.

Путин посетит Китай с государственным визитом 16—17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент побывает в Харбине.

Путин Владимир