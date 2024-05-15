На Западе сделали необычный вывод о Путине и Си Цзиньпине

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Частые встречи президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина говорят об укреплении отношений между странами, считает The Economist.
«Даже если у Си и есть какие-то сомнения относительно последствий СВО, он не позволит этому ослабить отношения (с Путиным — прим. ред.). Похоже, что они действительно дружат», — пишет издание.
Авторы статьи отмечают, что сотрудничество двух стран достигло беспрецедентного уровня. В частности, совместные военные учения и растущий товарооборот вызывают тревогу Запада.
В США также переживают, что в случае возможной войны между Штатами и Китаем Москва смогла бы оказывать Пекину всю необходимую поддержку, заключает The Economist.
В среду заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан заявил, что визит президента России Владимира Путина в Китай отражает углубление стратегического партнерства и политического взаимодоверия между Пекином и Москвой.
Путин посетит Китай с государственным визитом