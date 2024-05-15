Арестованного главу думы Нижнего Новгорода Лавричева лишили поста

«В ходе внеочередного заседания депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Олега Лавричева в качестве депутата седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 30 и главы представительного органа муниципального образования», — уточнили в пресс-службе гордумы.
Решение было принято на основании его личного заявления.
Напомним, спикер городской думы Нижнего Новгорода стал фигурантом уголовного дела. Информация о задержании политика появилась 29 апреля. Как сообщали СМИ, силовики наведались к Лавричеву во время его поездки в Донбасс.
По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области, уголовное дело в отношении политика было возбуждено по двум статьям: ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой лиц в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4. ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц в особо крупном размере).
После задержания Лавричева привезли в Нижний Новгород, где 30 апреля ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Согласно решению суда, политик пробудет в СИЗО до 26 июня включительно.
Как рассказали адвокаты политика Михаил Гаранин и Андрей Наумов после судебного заседания, причиной для возбуждения дела стала покупка в 2018 году маммографа Арзамасским приборостроительным заводом имени Пландина, гендиректором которого ранее был Лавричев. Адвокаты убеждены в невиновности своего подзащитного. По их словам, никаких корыстных мотивов у фигуранта не было.