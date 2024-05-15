Арестованного главу думы Нижнего Новгорода Лавричева лишили поста

Как рассказали адвокаты политика Михаил Гаранин и Андрей Наумов после судебного заседания, причиной для возбуждения дела стала покупка в 2018 году маммографа Арзамасским приборостроительным заводом имени Пландина, гендиректором которого ранее был Лавричев. Адвокаты убеждены в невиновности своего подзащитного. По их словам, никаких корыстных мотивов у фигуранта не было.