Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине

«Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения», — сказал Павел в ответ на вопрос, следует ли Украине сейчас начать переговоры с Россией (цитата по iDNES).