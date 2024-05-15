Мэру Сочи Копайгородскому передали часы от губернатора Кубани

Уже бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому передали часы от губернатора Кубани.
На заседание Городского совета Сочи депутаты рассматривают отставку Алексея Копайгородского. Глава курорта накануне попросил губернатора уволить его по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. На какую — пока неизвестно.
— Благодарю все городские службы за работу, туристов — что выбирали наш прекрасный город, — сказал на заседании Горсовета Сочи Алексей Копайгородский. — Я всегда буду помогать Сочи, где бы ни находился.
Председатель Горсобрания Сочи Виктор Филонов вручил Копайгородскому награду от губернатора Кубани — именные часы. Он также назвал Алексея Копайгородского одним из самых успешных мэров в истории Сочи.