В Самаре наказали сотрудников организаций за продажу билетов на парад 9 мая

Проверка показала, что в некоторых случаях люди действительно решили подзаработать на продаже билетов. «Другие предлагали их (билеты) бесплатно в связи с тем, что не смогли пойти на парад сами. Есть и такие случаи, когда получившие билеты делились их фотографиями в чатах мессенджеров, а к появлению этих фотографий на онлайн-маркетах отношения не имеют. Билетов, так или иначе “засветившихся” в сети интернет, выявлено 13. При этом всего на парад было выдано более 23 тысяч билетов», — подчеркнули в пресс-службе.