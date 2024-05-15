Депутаты Сочи приняли отставку Алексея Копайгородского

Накануне мэр Сочи попросил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева уволить его по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Правда, куда уходит Копайгородский, пока не известно. Сам чиновник об этом тоже не говорит. Однако в кулуарах администрации курорта шепчутся, что Копайгородский может занять пост в правительстве РФ.