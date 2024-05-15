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Депутаты Сочи приняли отставку Алексея Копайгородского

В Сочи прошло внеочередное заседание Городского совета, на котором депутаты курорта выслушали Алексея Копайгородского и приняли его отставку.

Накануне мэр Сочи попросил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева уволить его по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Правда, куда уходит Копайгородский, пока не известно. Сам чиновник об этом тоже не говорит. Однако в кулуарах администрации курорта шепчутся, что Копайгородский может занять пост в правительстве РФ.

На заседании Городского совета Сочи Алексей Копайгородский поблагодарил все городские службы за слаженную работу. Выразил также благодарность и туристам, которые из года в год выбирают отдых в Сочи. И отметил, что всегда готов помогать курорта развиваться.

— Сочи — самый безопасный город России, — заявил на заседании Городского совета Алексей Копайгородский.

Председатель Городского собрания курорта в свою очередь передал уже бывшему мэру Сочи именные часы от губернатора Кубани. И поблагодарил Копайгородского за работу на посту главы курорта.

А первый зам мэра Сочи Светлана Калинина отметила, что все начатые Копайгородским проекты будут продолжены. И администрация будет держать курс, поставленный уже экс-мэром.