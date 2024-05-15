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В Казахстане появится новая услуга — торжественная выдача свидетельства о рождении

АЛМАТЫ, 15 мая — Sputnik. В Казахстане намерены выдавать свидетельства о рождении ребенка в торжественной обстановке.

Источник: Sputnik.kz

«В планах внедрение торжественной регистрации рождения ребенка. Уже сейчас идут переговоры с медицинскими учреждениями Астаны о доставке свидетельств о рождении и вручении их родителям прямо в родильных домах. Если пилотный проект в столице окажется востребованным, его масштабируют».

рассказали в «Правительстве для граждан».

С июля 2023 зарегистрировано рождение 328 тысяч казахстанцев.

В государственной корпорации напомнили, что функции регистрации актов гражданского состояния переданы «Правительству для граждан» 1 июля 2023 года. Сейчас проводятся торжественные регистрации браков в Астане, Караганде, Алматы и Костанае и планирует внедрить эту услугу в других городах.

За 10 месяцев «Правительство для граждан» зарегистрировало более 103 тысяч браков, в том числе 40 тысяч новых семей появилось с начала 2024 года. Лидеры по количеству бракосочетаний — Алматы, Астана и Шымкент.