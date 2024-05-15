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Мишустин впервые встретился с новым правительством и озвучил его цели

Премьер-министр Михаил Мишустин провел первое заседание правительства в новом составе и призвал коллег внимательно отнестись к достижению обновленных национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036-го, а также к реализации послания президента Федеральному Собранию, сообщается в телеграм-канале кабинета министров.

Источник: РИА "Новости"

«Нам предстоит оправдать доверие главы государства и граждан России, работая четко и эффективно», — отметил Мишустин.

Премьер поблагодарил Совет Федерации и Госдуму, утвердивших членов правительства, и также попросил коллег внимательно отнестись к прозвучавшим в Госдуме предложениям. Кроме того, Мишустин напомнил о поручении Владимира Путина определить в ближайшее время финансирование планов по поддержке семей, граждан и бизнеса.

«И не забывать о главном: наша задача — в полном объеме и в срок выполнять поручения президента. Делать все возможное для повышения качества жизни людей в каждом регионе», — заключил он.