Мишустин впервые встретился с новым правительством и озвучил его цели

Премьер-министр Михаил Мишустин провел первое заседание правительства в новом составе и призвал коллег внимательно отнестись к достижению обновленных национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036-го, а также к реализации послания президента Федеральному Собранию, сообщается в телеграм-канале кабинета министров.