Два волгоградских сенатора планируют вернуться на свои места в облдуме

Он и сам вместе со своим коллегой по Совфеду заявился на праймериз — в облдуму также готов вернуться и Николай Семисотов. Впрочем, это может быть просто попытка в очередной раз убедиться, что они по-прежнему популярны у населения. И передать затем полученные голоса менее любимым электоратом однопартийцам.