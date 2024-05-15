Два волгоградских сенатора планируют вернуться на свои места в облдуме

Волгоградская «Единая Россия» сформировала список претендентов на места в облдуме. Предварительное голосование за кандидатов стартует 20 мая и продлится в течение недели.
По большей части в списке знакомые все лица — это думские долгожители Александр Блошкин и Сергей Булгаков, Татьяна Бухтина и Валентина Гречина, Владимир Ефимов и Станислав Коротков, Ирина Соловьева, Руслан Шарифов и другие. Не прочь задержаться на очередной срок в региональном парламенте не так давно туда попавшие, но уже прижившиеся Лариса Гордиенко и Екатерина Мицукова, Татьяна Распутина, Андрей Таев и ряд их молодых коллег.
«В списке кандидатов — представители разных профессий и возраста, много молодежи и общественников, впервые пробующих силы на политическом поприще. Это свидетельствует о высоком интересе к избирательному процессу в регионе», — цитируют на сайте реготделения «ЕР» его секретаря сенатора Сергея Горнякова.
Он и сам вместе со своим коллегой по Совфеду заявился на праймериз — в облдуму также готов вернуться и Николай Семисотов. Впрочем, это может быть просто попытка в очередной раз убедиться, что они по-прежнему популярны у населения. И передать затем полученные голоса менее любимым электоратом однопартийцам.
В том же списке — вице-губернатор Зина Мержоева, мэр Волгограда Владимир Марченко и его зам Анна Кувычко, у которой уже есть опыт работы в Госдуме. Из муниципальных депутатов выставили свои кандидатуры на праймериз волгоградцы Дмитрий Дильман, Олег Ярыгин и участник СВО Игорь Воробьев, волжанин Дмитрий Григоров. Заявил о своих амбициях и глава Жирновского района Александр Шевченко.
Ранее глава государства Владимир Путин поддержал волгоградского губернатора Андрея Бочаров в его стремлении продолжить свою политическую карьеру в этом качестве.