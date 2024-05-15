Шор назвал новый закон о голосовании по почте цинизмом

Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Согласно новому закону, Центризбирком Молдавии будет учитывать несколько критериев, чтобы определить, жителям какой страны можно разрешить голосовать по почте. Из одной страны должно быть подано минимум 30 заявок, в стране должна быть качественная и надежная почтовая служба. Также государство, в которой проживают молдавские избиратели, должно поддерживать дипломатические отношения с Молдавией, соблюдать международные стандарты проведения выборов и не находиться в военном конфликте. Президент Молдавии Майя Санду заявила в СМИ, что в этом году Кишинев реализует пробный проект, в перспективе критерии для голосования по почте за границей будут расширены.