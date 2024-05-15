Пермскую больницу Архангела Михаила покинет главный врач

Напомним, в октябре прошлого года в городской больнице Архангела Михаила и всех небесных сил на улице Лобачевского, 26 произошло ЧП. В шахту рухнул лифт с пациентами и сотрудниками учреждения. В результате происшествия пять пациентов получили различные травмы. Следователи возбудили уголовное дело.