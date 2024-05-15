Пермскую больницу Архангела Михаила покинет главный врач

В Перми в городской больнице Архангела Михаила и всех небесных сил сменится главный врач. Виктор Гневашев покидает должность. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.
«Последним рабочим днем Виктора Гневашева в должности главного врача больницы станет четверг, 16 мая», — пояснили в Минздраве.
Напомним, в октябре прошлого года в городской больнице Архангела Михаила и всех небесных сил на улице Лобачевского, 26 произошло ЧП. В шахту рухнул лифт с пациентами и сотрудниками учреждения. В результате происшествия пять пациентов получили различные травмы. Следователи возбудили уголовное дело.
По версии следствия, виновницей происшествия стала лифтер больницы, которая допустила перегрузку лифта в нарушении требований безопасности. В результате кабина с людьми увеличила скорость и не смогла остановиться на уровне первого этажа, опустившись на пружинные буфера. В результате происшествия пять пациентов получили различные травмы.