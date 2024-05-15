Переименование проспекта Гагарина в Алматы: что важно знать

«Основная, бульварная часть проспекта Ю. Гагарина от ул. Толе би прерывается на ул. Жандосова и продолжается только через два квартала, или 560 метров. При этом на данном отрезке нет пешеходных или иных путей. Учитывая данное обстоятельство, а также растущее население города, необходимо принять во внимание, что в условиях современных городов усложняется навигация для жителей, гостей и туристов».