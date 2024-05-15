Министр обороны Беларуси поздравил Белоусова с назначением главой Минобороны РФ

Как сообщили в белорусском оборонном ведомстве, Виктор Хренин в поздравительной телеграмме выразил уверенность в том, что российские Вооруженные Силы под руководством Белоусова и впредь будут успешно «выполнять задачи по обеспечению безопасности и защите национальных интересов России».