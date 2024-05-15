Министр обороны Беларуси поздравил Белоусова с назначением главой Минобороны РФ

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин поздравил Андрея Белоусова с назначением на должность министра обороны.
Как сообщили в белорусском оборонном ведомстве, Виктор Хренин в поздравительной телеграмме выразил уверенность в том, что российские Вооруженные Силы под руководством Белоусова и впредь будут успешно «выполнять задачи по обеспечению безопасности и защите национальных интересов России».
Виктор Хренин подчеркнул также, что в настоящее время как никогда важным становится укрепление белорусско-российского сотрудничества в военной сфере в рамках Союзного государства.
Безопасность наших стран, наших граждан — это высший приоритет, — констатировал Хренин.