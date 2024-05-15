В Омске появился еще один первый вице-мэр

Мэр Сергей Шелест обзавелся еще одним первым заместителем. Решение изменить структуру городской администрации приняли депутаты Омского горсовета.
Сегодня депутаты приняли решение ввести должность второго первого заместителя мэра. Ее появление станет возможным благодаря упразднению поста вице-мэра, директора департамента имущественных отношений.
Место нового первого вице-мэра займет Евгений Романин, который занимал упраздненную должность.
На новом посту Романин будет курировать департаменты имущественных отношений и архитектуры и градостроительства. Кроме того, его в ведение планируют передать департамент жилищный политики, который сейчас курирует вице-мэр, директор департамента строительства Михаил Веселев.
Стоит отметить, что речи об отставке первого вице-мэра Евгений Фомина пока не идет. Кто займет должность директора департамента имущественных отношений, пока не понятно.