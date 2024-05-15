Мэрию Перми покидает член команды Демкина, отвечавший за культуру

Напомним, в апреле зампред правительства Пермского края Алексей Демкин заявил, что уйдет со своего поста, на котором он курировал деятельность министерства территориального развития и министерства по делам Коми-Пермяцкого округа. Эту должность может временно занять вице-премьер Александр Борисов. Увольнение Демкина произошло на фоне высказывания в соцсетях его сына, которое вызвало общественный резонанс.