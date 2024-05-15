Мэрию Перми покидает член команды Демкина, отвечавший за культуру

«Он занимал эту должность на протяжении трех лет. 31 мая станет его последним рабочим днем», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Новым главой департамента станет Анастасия Хорошева. Сейчас она занимает должность заместителя главы администрации Ленинского района Перми.
Преемница Головина — выпускница Пермского государственного технического университета. Она с отличием окончила вуз по специальности «Связи с общественностью». Долгое время Хорошева работала на руководящих должностях сфере культуры и маркетинга.
Василий Головин с июня 2020 года работал замом министра культуры Прикамья. А до этого руководил пермским городским дворцом культуры имени Кирова. В марте 2021 года тогдашний мэр Перми Алексей Демкин назначил его главой департамента культуры и молодежной политики.
Напомним, в апреле зампред правительства Пермского края Алексей Демкин заявил, что уйдет со своего поста, на котором он курировал деятельность министерства территориального развития и министерства по делам Коми-Пермяцкого округа. Эту должность может временно занять вице-премьер Александр Борисов. Увольнение Демкина произошло на фоне высказывания в соцсетях его сына, которое вызвало общественный резонанс.