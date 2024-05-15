В Казахстане впервые за семь лет пройдет аттестация преподавателей медвузов

«Министерство здравоохранения РК проведет промежуточную независимую экзаменацию студентов и резидентов, а также аттестацию профессорско-преподавательского состава всех медицинских вузов», — говорится в сообщении в среду.
Согласно информации, в Астане в ходе заседания коллегии ведомства отмечено, что для улучшения качества подготовки кадров и повышения уровня компетенций преподавателей необходимы анализ текущего состояния.
«Результаты независимой оценки будут использованы для разработки дальнейших стратегий и программ, направленных на улучшение образовательного процесса в медицинских вузах, а также для определения приоритетных направлений развития медицинского образования и научной деятельности», — сказано в сообщении.
Уточняется, что последняя независимая аттестация преподавателей проведена в 2017 году.
«Независимая оценка знаний студентов и резидентов, а также аттестация профессорско-преподавательского состава направлены прежде всего на повышение качества медицинского образования и обеспечение высокого уровня подготовки кадров для отечественной системы здравоохранения», — добавили в министерстве.