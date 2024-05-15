Аксенов: новый министр обороны Андрей Белоусов — грамотный, эффективный, системный управленец

Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов — грамотный, эффективный, системный управленец, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Напомним, накануне, 14 мая президент России Владимир Путин своим указом назначил министром обороны Андрея Белоусова, который сменил на этом посту Сергея Шойгу.
— Ошибаться можно, врать нельзя! Эта фраза нового министра обороны России Андрея Рэмовича Белоусова уже стала крылатой. Полностью поддерживаю такой подход. Лично знаю Андрея Рэмовича, он бывал в Крыму с 2014 года, — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.
Глава республики добавил, что когда на уровень принятия решений приходит недостоверная информация, ничего хорошего ждать не стоит. Он выразил уверенность, что если все будут придерживаться принципа, озвученного Белоусовым, уже скоро станут заметны «большие позитивные изменения».