Аксенов: новый министр обороны Андрей Белоусов — грамотный, эффективный, системный управленец

Глава республики добавил, что когда на уровень принятия решений приходит недостоверная информация, ничего хорошего ждать не стоит. Он выразил уверенность, что если все будут придерживаться принципа, озвученного Белоусовым, уже скоро станут заметны «большие позитивные изменения».