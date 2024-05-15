Владимир Путин назначил начальника УМВД по Омской области

Указом президента РФ Владимира Путина начальником омской полиции утвержден полковник полиции Вадим Болотов.
«Министр внутренних дел Владимир Колокольцев представил личному составу руководителей трех территориальных органов МВД России. Указом президента Российской Федерации начальником УМВД России по Омской области назначен полковник полиции Вадим Болотов, министром внутренних дел по Республике Калмыкия стал полковник полиции Дмитрий Григорьев, а начальником УМВД России по Калужской области — генерал-майор полиции Сергей Никифоров», — сообщила Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Стоит добавить, что назначения состоялись после того, как на должности министра внутренних дел РФ был переназначен Владимир Колокольцев. Генерал полиции занимает этот пост с мая 2012 года.
Напомним, что Вадим Болотов был утвержден в статусе врио начальника УМВД по Омской области с 1 марта 2024 года. До этого он работал заместителем министра внутренних дел по Республике Алтай.
Прежний начальник омской полиции Владислав Крючков, оставивший пост в феврале, возглавил Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике.