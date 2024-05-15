Губернатор Волгоградской области контролирует строительство медучреждений в ЛНР

В текущем году уже сдан один из ключевых объектов системы здравоохранения района — врачебная амбулатория общей практики № 1 на станции Кондрашовская, которая обеспечивает медицинской помощью 4,5 тысячи взрослых и детей. Здание пострадало в 2014 году, и все это время медпомощь жители получали в приспособленном помещении водоканала. Вопрос медобслуживания пациентов теперь закрыт — амбулатория получила новейшее оборудование и даже специальный автомобиль для выездов на дом, не забыли волгоградцы и привести в порядок зеленую зону амбулатории.