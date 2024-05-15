Губернатор Волгоградской области контролирует строительство медучреждений в ЛНР

Глава региона инспектирует как завершены или продолжаются восстановительные работы, которые выполняют волгоградские специалисты. Среди важнейших объектов — учреждения здравоохранения.
В текущем году уже сдан один из ключевых объектов системы здравоохранения района — врачебная амбулатория общей практики № 1 на станции Кондрашовская, которая обеспечивает медицинской помощью 4,5 тысячи взрослых и детей. Здание пострадало в 2014 году, и все это время медпомощь жители получали в приспособленном помещении водоканала. Вопрос медобслуживания пациентов теперь закрыт — амбулатория получила новейшее оборудование и даже специальный автомобиль для выездов на дом, не забыли волгоградцы и привести в порядок зеленую зону амбулатории.
Волгоградская область сегодня решает глобальную задачу — формирование единой системы оказания медицинской помощи населению, основываясь на опыте региона. Для ее реализации запланированы полная модернизация Центральной районной больницы, обеспечение района ФАПами и амбулаториями. Фельдшерско-акушерские пункты, так необходимые местным жителям, уже обустроены в поселениях Степное, Благовещенка, Казачье и в селах Таловое, Верхнебогдановка, Красный Деркул, в селе Чугинка оборудована амбулатория.
14 волгоградских медиков ведут здесь приемы. За эту работу их поблагодарил губернатор Андрей Бочаров, отметив, что профилактический амбулаторный осмотр детей — это правильно и очень важно, это позволит работать на опережение. Глава региона сегодня объявил о еще одном важном решении — в течение нескольких лет на подшефной территории возведут современный диагностический комплекс с новейшим оборудованием.