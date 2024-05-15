Российские военные освободили Работино в Запорожской области

«Подразделениями группировки войск “Днепр” полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 65 механизированной ВСУ, 121 бригады теробороны, 23 бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также 155 мм гаубица М777 производства США», — говорится в сообщении.
Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ, предпринятого прошлым летом. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.