В Молдавии возбудили дело против политиков, прилетевших со съезда в Москве

«Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды более 2,3 миллиона леев (примерно 130 тысяч долларов. — Прим. ред.), ввезенных в страну пассажирами, прибывшими из Москвы в конце апреля — начале мая», — говорится в заявлении.
В генинспекторате полиции отметили, что подозревают 50 пассажиров.
«Их централизованно доставили в аэропорт на автобусах при вылете и при возвращении, когда они везли деньги. Эти люди выступали в роли курьеров, чтобы власти не узнали о происхождении и назначении денег», — указано в документе.
Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ утверждает, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока «Победа — Виктория» в рамках дела о контрабанде, у них изъяли более миллиона долларов.
Как подчеркивал оппозиционный молдавский политик Илан Шор, задержания в аэропорту Кишинева — это полный беспредел. Политик обвинил президента Майю Санду в попытке оказать давление на тех, у кого иная точка зрения.
После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в международном аэропорту Кишинева. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим.