Мэр Москвы утвердил создание новых управ районов в ТиНАО

«В результате реорганизации органов власти будут созданы максимально благоприятные условия для дальнейшего развития ТиНАО и повышения качества жизни населения. В частности, ускорится развитие социальной и инженерной инфраструктуры — строительство детских садов, школ, медицинских учреждений, парков, дорог, сетей электро- и газоснабжения, а также других необходимых объектов», — уточняется в материале.