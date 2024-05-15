Мэр Москвы утвердил создание новых управ районов в ТиНАО

«Правительство Москвы приняло решение о создании новых территориальных органов исполнительной власти в ТиНАО — управ районов Бекасово, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Троицк, Филимонковский и Щербинка. Одновременно управа района Внуково была переведена в ведение префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин», — говорится в публикации.
Отмечается, что новые управы создадут в соответствии с законом Москвы от 8 мая 2024, согласно которому были упразднены поселения и образовано восемь новых районов в ТиНАО.
«Преимущественное право на трудоустройство в созданных органах власти предоставят муниципальным служащим и другим работникам муниципальной сферы упраздненных поселений», — поясняется в материале.
Функции и полномочия управ районов в ТиНАО будут аналогичны тем, которыми наделены управы районов на исторической территории города. Это обеспечит единые стандарты управления и высокое качество предоставления государственных услуг москвичам независимо от их места жительства.
«В результате реорганизации органов власти будут созданы максимально благоприятные условия для дальнейшего развития ТиНАО и повышения качества жизни населения. В частности, ускорится развитие социальной и инженерной инфраструктуры — строительство детских садов, школ, медицинских учреждений, парков, дорог, сетей электро- и газоснабжения, а также других необходимых объектов», — уточняется в материале.