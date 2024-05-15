Минобороны РФ отчиталось о работе систем ПВО за минувшие сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили украинский истребитель МиГ-29, а также 40 беспилотников, 16 ракет и 45 реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по военным и гражданским объектам России. Об этом сообщается в официальном Telgram-канале министерства обороны РФ.