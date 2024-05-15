Эрдоган прокомментировал сообщения о заговоре против властей Турции

Ранее в этот день главная прокуратура Анкары начала расследование информации о возможном заговоре ряда турецких полицейских против властей страны. Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения о подготовке госпереворота.
«Мы очень хорошо знаем марионетку, кукловода и того, кто написал пьесу. Мы не попадем в эту ловушку», — приводит слова турецкого лидера En Son Haber.
Подробностей он не привел. Он подчеркнул, что нельзя нарушать законы, а спрос будет со всех, кто выходит за рамки.
Глава МВД Турции Али Ерликая в социальной сети X (бывш. Twitter, запрещена в РФ) сообщил, что какая бы преступная организация не пошла против президента, правительства или политиков страны, они будут выявлены и привлечены к ответственности.
Он сообщил, что в ближайшее время завершится работа над отчетом о полицейском заговоре. По словам Ерликая, вскоре общественности представят отчет в мельчайших подробностях, добавила «Газета.Ru».
Комментируя данные о подготовке переворота, доцент МГИМО Николай Топорнин заявил, что Турция разбита на два лагеря: первый — более консервативный — поддерживает Эрдогана, второй объединяет оппозицию. По его мнению, попытка госпереворота в 2016 году как раз была связана с противостоянием действующего президента и его противников. Однако тогда ситуация была серьезной, потому что в ней были задействованы военные. Сейчас же в турецкой армии «все спокойно», указал эксперт.
В июле 2016 года в Турции уже происходила попытка госпереворота, которая была подавлена властями. Во время нее погибло более 250 человек и свыше 2 тыс. получили ранения. Власти обвинили в путче проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена.