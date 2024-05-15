Эрдоган прокомментировал сообщения о заговоре против властей Турции

Комментируя данные о подготовке переворота, доцент МГИМО Николай Топорнин заявил, что Турция разбита на два лагеря: первый — более консервативный — поддерживает Эрдогана, второй объединяет оппозицию. По его мнению, попытка госпереворота в 2016 году как раз была связана с противостоянием действующего президента и его противников. Однако тогда ситуация была серьезной, потому что в ней были задействованы военные. Сейчас же в турецкой армии «все спокойно», указал эксперт.