Группировка «Восток» продвигается в направлении Константиновки

По его словам, ВСУ на участке между Константиновкой и Марьинкой ежедневно теряют опорники.
Пискунов показал кадры уничтожения укрытой в блиндаже пехоты противника расчётом самоходного орудия 2С5 «Гиацинт-С» 305-й артбригады. Огонь артиллерии вынудил ВСУ отказаться от попытки атаковать российские позиции.
Наводчик с позывным Бум рассказал, что техника врага сейчас попадается редко (из-за нехватки её стараются беречь и закидывать вперёд пехоту, иногда с пикапами), но ещё бывает и западная, и советская. Она становится целью артиллерии и других средств поражения.
Ранее военкор RT Александр Симонов сообщил, что расчёты РСЗО «Град» 1-й танковой армии не только уничтожают ВСУ, но и сбрасывают на них агитационные листовки.