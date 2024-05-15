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Группировка «Восток» продвигается в направлении Константиновки

Группировка «Восток» после освобождения Новомихайловки продвигается в направлении Константиновки, рассказал спецкор RT Александр Пискунов.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

По его словам, ВСУ на участке между Константиновкой и Марьинкой ежедневно теряют опорники.

Пискунов показал кадры уничтожения укрытой в блиндаже пехоты противника расчётом самоходного орудия 2С5 «Гиацинт-С» 305-й артбригады. Огонь артиллерии вынудил ВСУ отказаться от попытки атаковать российские позиции.

Наводчик с позывным Бум рассказал, что техника врага сейчас попадается редко (из-за нехватки её стараются беречь и закидывать вперёд пехоту, иногда с пикапами), но ещё бывает и западная, и советская. Она становится целью артиллерии и других средств поражения.

Ранее военкор RT Александр Симонов сообщил, что расчёты РСЗО «Град» 1-й танковой армии не только уничтожают ВСУ, но и сбрасывают на них агитационные листовки.