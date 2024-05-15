Перспективы переговорного процесса по Приднестровью обсудят в Бендерах

В беседе также будут участвовать представители посредников и наблюдателей в переговорном процессе.
Известно, что в ходе встречи запланировано обсуждение широкого круга актуальных проблем в диалоге сторон, включая экономическое давление со стороны Кишинева, импорт в Приднестровский регион лекарств и медицинского оборудования, возобновление функционирования пунктов регистрации транспортных средств и прочее.
Отдельно будет затронут вопрос дальнейших перспектив переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем.