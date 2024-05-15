Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перспективы переговорного процесса по Приднестровью обсудят в Бендерах

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая — Sputnik. Заседание представителей по политическим вопросам от Кишинева и Тирасполя пройдет 17 мая в офисе Миссии ОБСЕ в городе Бендеры, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Приднестровья.

Источник: Sputnik.md

В беседе также будут участвовать представители посредников и наблюдателей в переговорном процессе.

Известно, что в ходе встречи запланировано обсуждение широкого круга актуальных проблем в диалоге сторон, включая экономическое давление со стороны Кишинева, импорт в Приднестровский регион лекарств и медицинского оборудования, возобновление функционирования пунктов регистрации транспортных средств и прочее.

Отдельно будет затронут вопрос дальнейших перспектив переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем.