Перспективы переговорного процесса по Приднестровью обсудят в Бендерах

Известно, что в ходе встречи запланировано обсуждение широкого круга актуальных проблем в диалоге сторон, включая экономическое давление со стороны Кишинева, импорт в Приднестровский регион лекарств и медицинского оборудования, возобновление функционирования пунктов регистрации транспортных средств и прочее.